Депутат назвал неавторитетными кандидатов ЕС для переговоров с Россией
19:14 26.05.2026
Депутат назвал неавторитетными кандидатов ЕС для переговоров с Россией

Чепа: кандидаты ЕС для переговоров не авторитеты ни для России, ни для Украины

Флаги Евросоюза
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюзом предложены кандидатуры для переговоров по украинскому вопросу: глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте и бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
  • Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что предложенные кандидатуры не являются авторитетными ни для США, ни для России.
  • По словам депутата, новые посредники могут как воспрепятствовать установлению мира, так и поспособствовать ему.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Кандидатуры, предложенные Евросоюзом для переговоров по украинскому вопросу, не являются авторитетными ни для США, ни для России, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Во вторник газета Politico сообщила, что глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте и бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер могли бы стать переговорщиками от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией.
"Все предыдущие кандидатуры (Евросоюза - ред.) могут негативно сказаться на проведении переговоров (по Украине - ред.). Сегодняшние претенденты не слишком отличаются в пользу результативности. Я думаю, они не являются авторитетом ни для США, ни для России, ни для Украины", - сказал Чепа в беседе с NEWS.ru.
По словам депутата, новые посредники могут как воспрепятстовать установлению мира, так и поспособствовать ему.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
В миреРоссияЕвропаАлексей ЧепаЕвросоюзГосдума РФПолитика
 
 
