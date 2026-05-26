Челестини готовится стать главным тренером "Хетафе"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Уволенный в начале мая из московского футбольного клуба ЦСКА швейцарский тренер Фабио Челестини достиг принципиальной договоренности с испанским "Хетафе", сообщает Marca.
Отмечается, что Челестини возглавит "Хетафе" в том случае, если действующий тренер команды Хосе Бордалас не продлит истекающий в конце июня контракт, о возможности чего ранее сообщали СМИ. По информации источника, продление контракта с Бордаласом маловероятно из‑за интереса со стороны других клубов и необходимости продажи игроков летом, чтобы улучшить ситуацию с потолком зарплат. В завершившимся сезоне Ла Лиги "Хетафе" под руководством Бордаласа занял седьмое место и вышел в Лигу конференций.
Челестини 50 лет. Он приступил к работе в ЦСКА в июне 2025 года после ухода серба Марко Николича. Под его руководством команда в июле выиграла Суперкубок России. До этого специалист возглавлял швейцарские "Базель", "Сьон", "Люцерн", "Лугано", "Лозанну", итальянскую "Террачину", а также работал ассистентом тренера в испанской "Малаге". В период игровой карьеры швейцарец играл за "Хетафе" с 2005 по 2010 год и провел за клуб 150 матчей.