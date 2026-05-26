Рейтинг@Mail.ru
Челестини готовится стать главным тренером "Хетафе" - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:18 26.05.2026 (обновлено: 15:08 26.05.2026)
Челестини готовится стать главным тренером "Хетафе"

Marca: Челестини достиг принципиальной договоренности с "Хетафе"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк Фабио Челестини
 Фабио Челестини - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фабио Челестини. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уволенный из ЦСКА тренер Фабио Челестини достиг принципиальной договоренности с испанским «Хетафе».
  • Челестини возглавит «Хетафе», если действующий тренер команды Хосе Бордалас не продлит истекающий в конце июня контракт.
  • Фабио Челестини 50 лет, и он имеет опыт работы с несколькими европейскими клубами, включая швейцарские и итальянские команды.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Уволенный в начале мая из московского футбольного клуба ЦСКА швейцарский тренер Фабио Челестини достиг принципиальной договоренности с испанским "Хетафе", сообщает Marca.
Отмечается, что Челестини возглавит "Хетафе" в том случае, если действующий тренер команды Хосе Бордалас не продлит истекающий в конце июня контракт, о возможности чего ранее сообщали СМИ. По информации источника, продление контракта с Бордаласом маловероятно из‑за интереса со стороны других клубов и необходимости продажи игроков летом, чтобы улучшить ситуацию с потолком зарплат. В завершившимся сезоне Ла Лиги "Хетафе" под руководством Бордаласа занял седьмое место и вышел в Лигу конференций.
Челестини 50 лет. Он приступил к работе в ЦСКА в июне 2025 года после ухода серба Марко Николича. Под его руководством команда в июле выиграла Суперкубок России. До этого специалист возглавлял швейцарские "Базель", "Сьон", "Люцерн", "Лугано", "Лозанну", итальянскую "Террачину", а также работал ассистентом тренера в испанской "Малаге". В период игровой карьеры швейцарец играл за "Хетафе" с 2005 по 2010 год и провел за клуб 150 матчей.
Фабио Челестини - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Возвращение Слуцкого или новый иностранец? Кто наведет порядок в ЦСКА
5 мая, 12:55
 
ФутболСпортРоссияФабио ЧелестиниХосе БордаласМарко НиколичХетафеПФК ЦСКАБазельЧемпионат Испании по футболуСуперкубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Уолтон
    Д. Медведев
    61616
    26164
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Д. Боусас-Манейро
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    А. Бублик
    Я. Штруфф
    5745
    7667
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Л. Буссон
    66
    22
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    Э. Коччаретто
    66
    33
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Австрия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Словакия
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Финляндия
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала