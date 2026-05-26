Президент Чехии выступил с тревожным заявлением о ВСУ - РИА Новости, 26.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 26.05.2026 (обновлено: 19:48 26.05.2026)
Президент Чехии выступил с тревожным заявлением о ВСУ

Президент Чехии: девять стран вышли из коалиции по поставкам боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Количество стран, участвующих в инициативе Праги по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое, сообщил президент Чехии Петр Павел, его слова передает Financial Times.
"Инициатива по-прежнему работает, однако новая трудность заключается в том, что финансовый вклад вносят лишь около девяти государств-членов. В рамках этой инициативы украинцам поставляется до 50 процентов всех крупнокалиберных боеприпасов, поэтому в этом смысле ее сложно заменить чем-либо другим", — рассказал он.
По словам чешского лидера, в настоящее время инициативу финансируют всего девять стран, тогда как в прошлом году их было 18. Он также добавил, что этот вопрос должен стать одной из тем обсуждения на саммите НАТО, который пройдет в июле в Анкаре.
Как отмечает издание, в офисе Петра Павла отказались называть страны, которые вышли из чешской инициативы.
Инициатором проекта по сбору средств на военную технику для Киева выступил известный чешский предприниматель Далибор Дедек, который специально создал для этого НПО. С 2022 года его организация закупила оборудование для украинской армии более чем на миллиард крон (свыше 41 миллиона евро). Эти деньги были направлены в том числе на покупку танка, ракетной установки, беспилотников и боеприпасов для ВСУ.
Об официальном запуске этой инициативы в 2022 году информировало украинское посольство в Праге – в публикации на сайте дипмиссии рассказывалось об НПО Дедека, представляющей собой "фиктивный интернет-магазин". Посольство прямым текстом сообщало, что "деньги перечисляются напрямую на счет украинского посольства, что именно на эти средства покупается, остается в секрете".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧехияПрагаПетр ПавелСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
