Рейтинг@Mail.ru
Защита митрополита Илариона намерена посетить его во вторник - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 26.05.2026 (обновлено: 12:11 26.05.2026)
Защита митрополита Илариона намерена посетить его во вторник

Защита митрополита Илариона и его оператора намерена посетить их во вторник

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМитрополит Иларион
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Митрополит Иларион. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита митрополита Илариона намерена посетить его во вторник, чтобы обсудить дальнейшую позицию после ознакомления с материалами дела.
  • Официальная позиция защиты будет уточнена после получения результатов экспертиз и изучения материалов дела.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Защита задержанного в Чехии митрополита Илариона намерена во вторник посетить его и сопровождавшего священника оператора, сообщается в Telegram-канале иерарха.
Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, рассказал ранее РИА Новости один из его помощников, ночью его посещали адвокат и российский консул. Допрос 25 мая продолжался более шести часов без перерыва. Иерарх остается под стражей, окончательное процессуальное решение, предварительно, ожидается 26 мая. МИД России потребовал безусловного и немедленного освобождения митрополита Илариона.
"Сегодня защита также намерена посетить митрополита Илариона и сопровождавшего его оператора, чтобы обсудить с ними дальнейшую позицию после ознакомления с материалами дела", - сообщается в Telegram-канале
В Telegram-канале отметили, что официальная позиция защиты будет уточнена после получения результатов экспертиз и изучения материалов дела. Защита подчеркивает, что митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Telegram-канал митрополита Илариона поблагодарил Захарову за поддержку
25 мая, 23:07
 
ЧехияВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала