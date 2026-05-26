Защита митрополита Илариона намерена посетить его во вторник

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Защита задержанного в Чехии митрополита Илариона намерена во вторник посетить его и сопровождавшего священника оператора, сообщается в Защита задержанного в Чехии митрополита Илариона намерена во вторник посетить его и сопровождавшего священника оператора, сообщается в Telegram-канале иерарха.

Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, рассказал ранее РИА Новости один из его помощников, ночью его посещали адвокат и российский консул. Допрос 25 мая продолжался более шести часов без перерыва. Иерарх остается под стражей, окончательное процессуальное решение, предварительно, ожидается 26 мая. МИД России потребовал безусловного и немедленного освобождения митрополита Илариона.

"Сегодня защита также намерена посетить митрополита Илариона и сопровождавшего его оператора, чтобы обсудить с ними дальнейшую позицию после ознакомления с материалами дела", - сообщается в Telegram-канале