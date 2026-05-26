Чешский дипломат прибыл в МИД на фоне задержания митрополита Илариона

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Чешский временный поверенный прибыл в МИД России на фоне задержания митрополита Илариона, передает корреспондент РИА Новости.
Машина дипломата только что подъехала к зданию на Смоленской площади.
Ранее митрополит Иларион (Алфеев), местом служения которому был ранее определен храм апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, был задержан местными властями.
МИД РФ расценил это как "целенаправленную срежиссированную провокацию, чья цель - очернить самого митрополита и в его лице православие".
МИД России потребовал безусловного и немедленного освобождения митрополита Илариона. Министерство накануне пообещало вызов руководителя чешской дипмиссии в Москве, которому будет заявлен решительный протест в связи с неприемлемым самоуправством чешских властей.