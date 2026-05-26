Бутягин рассказал, что встречал страшных убийц в польской тюрьме

15:44 26.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Археолог Александр Бутягин
Археолог Александр Бутягин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский археолог Александр Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией.
  • В период заключения Бутягин встречал осужденных за убийства и находился в тяжелой психологической ситуации.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин рассказал, что в период заключения встречал осужденных за убийства.
"К счастью, со мной не сидели какие-то страшные убийцы, хотя они и встречались мне иногда на прогулках… Конечно, ситуация ужасно давит на тебя, ты все время находишься в тяжелой психологической ситуации", - сказал Бутягин в ходе пресс-конференции в издательстве "Наука".
Он также добавил, что российские дипломаты предупреждали археолога о том, что судья будет с ним строг и предвзят. По его словам, было очевидно, что шанса на освобождение и справедливый суд нет.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. В конце апреля россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Бутягин вернулся в Петербург 1 мая.
