"Вольфсбург" впервые за 29 лет покинул Бундеслигу - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
00:17 26.05.2026 (обновлено: 00:19 26.05.2026)
"Вольфсбург" впервые за 29 лет покинул Бундеслигу

"Вольфсбург" проиграл "Падерборну" и впервые покинул Бундеслигу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Падерборн» обыграл «Вольфсбург» в дополнительное время в ответном стыковом матче.
  • Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Падерборна».
  • «Вольфсбург» покинул Бундеслигу впервые с момента выхода в нее в 1997 году.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. "Падерборн" обыграл в дополнительное время "Вольфсбург" в ответном стыковом матче и получил право на участие в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу сезона-2026/27.
Встреча в Падерборне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Филип Билбия (38-я минута) и Лорин Курда (100). В составе проигравших голом отметился Дженан Пейчинович (3), на 14-й минуте после второй желтой карточки с поля был удален защитник команды Йоаким Меле.
Первый матч завершился со счетом 0:0.
"Вольфсбург" ни разу не покидал высший дивизион Германии с момента выхода в 1997 году. "Падерборн" сыграет в Бундеслиге впервые с сезона-2019/20. До этого команда играла в высшей лиге лишь в сезоне-2014/15.
