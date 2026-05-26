15:46 26.05.2026
Британия расширила антироссийские санкции на 18 позиций

© РИА Новости / Алекс Макнотон
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания ввела антироссийские санкции против 14 организаций и четырех лиц, связанных с платежными системами.
  • Под ограничения попали заместители генерального директора системы международных расчетов А7 Игорь Горин и Ирина Акопян, гражданин Израиля Лиран Коэн и исполнительный директор платежной системы Indefieco Сергей Менделеев, а также «Евразийский сберегательный банк» и ряд компаний из нескольких стран.
ЛОНДОН, 26 мая - РИА Новости. Великобритания в рамках антироссийских санкций ввела ограничения против 14 организаций и четырех лиц, связанных с платежными системами, следует из уведомления британского минфина.
Под ограничения попали, в частности, заместители генерального директора системы международных расчетов А7 Игорь Горин и Ирина Акопян, а также гражданин Израиля Лиран Коэн, якобы связанный с А7, и исполнительный директор платежной системы Indefieco Сергей Менделеев.
Кроме того, ограничения коснулись киргизского "Евразийского сберегательного банка" и ряда компаний из России, Великобритании, Панамы, Киргизии, Грузии, Маршалловых Островов и ОАЭ.
