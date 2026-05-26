Приставы взыскивают с супруга Блиновской девять миллионов рублей - РИА Новости, 26.05.2026
06:32 26.05.2026
Приставы взыскивают с супруга Блиновской девять миллионов рублей

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея почти 9,1 миллиона рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам приставов, в ноябре 2025 года и марте 2026 года на Блиновского завели два исполнительных производства о взыскании 9,077 миллионов рублей "иных взысканий имущественного характера". Эти производства возбуждены по исполнительному листу и судебному приказу, выданным Арбитражным судом Москвы и судебным участком в Ярославле.
Кроме того, в мае в отношении супруга "королевы марафонов" возбуждено производство о взыскании долга по платежам за газ, тепло и электричество на 14,8 тысячи рублей.
Помимо прочего, в августе 2024 года на активы Блиновского был наложен арест по исполнительному листу, выданному судом в Красноярске.
Алексей Блиновский - муж скандально известной "королевы марафонов" Елены Блиновской, которую приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.
