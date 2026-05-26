В Амурской области ищут женщину, пропавшую с пятью детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ Ольга Кочергина пропала в Благовещенске вместе с пятью детьми около месяца назад.

Полиция начала поиски после того, как в школе сообщили, что дети не ходят на занятия.

Женщина отвечает на телефонные звонки, но не раскрывает свое местоположение.

Знакомая семьи утверждает, что с матерью и детьми все в порядке.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая — РИА Новости. В Благовещенске ищут 33-летнюю Ольгу Кочергину, пропавшую с пятью детьми около месяца назад, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Амурской области.

"Поступила информация из школы о том, что дети гражданки не посещают учебное заведение. В связи с чем сотрудниками ПДН органов внутренних дел устанавливается ее местонахождение", — рассказали там.

Поисковые отряды города распространили ориентировки в соцсетях. В тексте говорится, что женщина ушла из дома на улице Чайковского 30 апреля, с тех пор ее местонахождение неизвестно, возможно, она в Белогорске

Как уточнили агентству в правоохранительных органах, семью не нашли по месту жительства. При этом женщина отвечает на звонки, но не хочет называть местоположение.