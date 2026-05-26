В Амурской области ищут женщину, пропавшую с пятью детьми

14:51 26.05.2026 (обновлено: 19:34 26.05.2026)
В Благовещенске ищут пропавшую с пятью детьми Ольгу Кочергину

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ольга Кочергина пропала в Благовещенске вместе с пятью детьми около месяца назад.
  • Полиция начала поиски после того, как в школе сообщили, что дети не ходят на занятия.
  • Женщина отвечает на телефонные звонки, но не раскрывает свое местоположение.
  • Знакомая семьи утверждает, что с матерью и детьми все в порядке.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая — РИА Новости. В Благовещенске ищут 33-летнюю Ольгу Кочергину, пропавшую с пятью детьми около месяца назад, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Амурской области.
"Поступила информация из школы о том, что дети гражданки не посещают учебное заведение. В связи с чем сотрудниками ПДН органов внутренних дел устанавливается ее местонахождение", — рассказали там.
Поисковые отряды города распространили ориентировки в соцсетях. В тексте говорится, что женщина ушла из дома на улице Чайковского 30 апреля, с тех пор ее местонахождение неизвестно, возможно, она в Белогорске.
Как уточнили агентству в правоохранительных органах, семью не нашли по месту жительства. При этом женщина отвечает на звонки, но не хочет называть местоположение.
Как рассказала РИА Новости знакомая семьи, с матерью и детьми ничего страшного не произошло, а розыск начали, потому что не могли выйти на связь с женщиной. По ее словам, люди, которые видели мать, говорят, что с ней все в порядке.
ПроисшествияБлаговещенскАмурская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
