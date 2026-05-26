Как преображают духовные центры и общественные пространства в России

Всероссийское голосование за объекты благоустройства проходит уже в шестой раз. Благодаря этому по всей стране появляется все больше комфортных и многофункциональных объектов инфраструктуры. В городах и поселках создаются современные парки, преображаются исторические площади, скверы, набережные, обновляются детские и спортплощадки. Благоустраиваются и территории, прилегающие к религиозным объектам разных конфессий. Всем этим изменениям способствуют программы национального проекта "Инфраструктура для жизни" . Подробнее о том, как граждане России могут влиять на благоустройство и как это меняет их жизнь, читайте в материале РИА Новости.

Позитивные изменения

На территории России мирно уживаются представители самых разных религий. Здесь соседствуют православные храмы, мечети, синагоги, буддийские дацаны и молельные дома других конфессий. Каждая из них имеет глубокие корни и множество значимых объектов, которые веками чтут верующие. Благоустройство таких пространств становится искусством создания среды, и особую роль в этой трансформации играет многонациональный народ России.

Именно жители выбирают проекты благоустройства, которые впоследствии будут реализованы по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" . Всероссийское голосование в этом году стартовало в апреле и продлится до 12 июня. Поучаствовать в нем могут россияне старше 14 лет. Для этого достаточно выбрать объект в своем регионе на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru или через мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Проголосовать можно также с помощью чат-бота в мессенджере "Макс" или волонтеров на базе экосистемы "Добро.РФ".

В этом году на голосование вынесено 6 тысяч объектов в 1,7 тысячи муниципальных образований 88 регионов страны. С каждым годом число участников голосования растет: с 9,7 миллиона человек в 2021 году до 16,6 миллиона – в 2025-м. Всего с 2021 года свои голоса за благоустройство отдали более 68 миллионов россиян.

« "Диалог, который сложился между государством и гражданами, позволяет успешно достигать целей федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и национального проекта "Инфраструктура для жизни". Появилась эффективная система обратной связи, позволяющая учитывать в программах благоустройства реальные запросы жителей. Люди системно и осознанно голосуют за позитивные изменения, и сегодня активные жители являются главной движущей силой преобразований", – сказал РИА Новости министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

За время реализации программы "Формирование комфортной городской среды", входящей в состав нацпроекта, в России преобразилось более 80,578 тысячи территорий, из которых 37,437 тысячи общественных и 43,141 тысячи дворовых пространств.

Особое внимание – духовным ценностям

Большое внимание при благоустройстве общественных территорий уделяется объектам духовного и культурного наследия.

"Отдельная задача — развитие исторических территорий, представляющих высокую культурную и духовную ценность для страны. Церкви, храмы, монастыри, мечети — это не только часть нашей истории и национальной идентичности, но и основа духовного базиса, опора общественного согласия", — отметил в разговоре с РИА Новости Ирек Файзуллин.

Например, в Псковской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" благоустроили Соборную площадь, прилегающую к Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю. В 2023 году обитель отметила 550-летие. На площади создали уютную атмосферу уездного города. Здесь обновили фасады и брусчатку, организовали места для отдыха, установили оригинальные фонари, скамейки и урны под старину, провели озеленение. Этот проект стал частью большой концепции развития города Печоры.

© Фото : АНО "Национальные приоритеты" Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь в Псковской области

"Все больше людей, еще не включенных в церковную или монастырскую жизнь, начинают интересоваться духовно-историческим наследием нашей страны, выбирая для путешествий древние монастыри и храмы", – отметил председатель комиссии РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь митрополит Псковский и Порховский Матфей (Копылов).

По его словам, благоустройство – это не только локальное улучшение территорий около храмов, но и комплексное развитие городов.

Еще один яркий пример такой работы – Успенский Далматовский мужской монастырь в Курганской области, основанный в 1644 году. Территория вокруг монастыря благоустраивалась в несколько этапов.

© Фото : АНО "Национальные приоритеты" Успенский монастырь в Далматово Курганской области

В 2020 году здесь появилась смотровая площадка и был очищен пруд. В 2023 году по проекту "История двух площадей" проложили туристический маршрут от Привокзальной площади, возле монастыря создали единое пешеходное пространство и зоны отдыха: аллеи с лавочками и навесами, шахматные столы. Наконец, в прошлом году по проекту "Легенды монастырского пруда" создали амфитеатр с панорамным видом, где проходят концерты и фестивали. Летом работают аттракционы. Новая рекреационная зона стала зеленым коридором между набережной реки Исеть, сквером около монастырских стен и городским парком. В итоге за пять лет в Долматово появилось пространство, лаконично вписавшееся в исторический облик города.

"Новые общественные пространства преображают населенные пункты и становятся местом встреч зауральцев, напоминая о богатом наследии края", – отметил исполняющий обязанности директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Сергей Цуканов.

Кроме того, по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" благоустраивают территории, прилегающие к мусульманским святыням и буддистским храмам.

© Фото : АНО "Национальные приоритеты" Мечеть им. пророка Мухаммеда "Гордость мусульман" в Шали Чеченской Республики

Например, масштабное благоустройство проведено в Центральном парке имени Ахмата Кадырова около главной мечети Чечни – "Гордость мусульман" в городе Шали. Здесь заменили тротуарное покрытие, озеленили территорию и установили освещение, лавочки, урны, навесы, оборудовали парковку. Парк стал местом притяжения верующих и туристов.

Еще одна территория у объекта религиозного значения, благоустроенная по нацпроекту – Парк Просветления в поселке Кетченеры в Калмыкии. Калмыки – единственный народ в Европе, исповедующий в качестве традиционной религии тибетский буддизм. В 2021 году за проект благоустройства парка отдали голоса большинство местных жителей.

© Фото : АНО "Национальные приоритеты" Парк Просветления в поселке Кетченеры в Республике Калмыкия