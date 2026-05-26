Шохин ждет возврата диалога иностранного бизнеса с Путиным на ПМЭФ - РИА Новости, 26.05.2026
07:52 26.05.2026
Шохин ждет возврата диалога иностранного бизнеса с Путиным на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Шохин рассчитывает на возобновление встреч иностранного бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума.
  • По словам Шохина, двусторонние диалоги на ПМЭФ с представителями недружественных стран продолжаются, но в основном с компаниями, работающими в России.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью РИА Новости сообщил, что рассчитывает на возобновление встреч иностранного бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Встреча президента с бизнесом проходила, как правило, с лидерами иностранных компаний, которые участвовали в Петербургском международном экономическом форуме. Но потом, в связи с ковидом, эти встречи прекратились, последняя была в 2019 году. Начиная с 2022 года, первые лица ведущих иностранных компаний перестали приезжать на ПМЭФ по другой причине", - напомнил Шохин.
"Я считаю, что этот формат может возобновиться, как только иностранный бизнес потянется на Петербургский форум. А он потянется, безусловно", - добавил он.
По словам Шохина, и сейчас проходят двусторонние диалоги на ПМЭФ даже с недружественными странами. "Но это в основном представители компаний, работающих в России, такие бизнес-объединения, как Ассоциация европейского бизнеса, Американская торговая палата, Российско-немецкая торговая палата и другие. От взаимодействия мы не отказались, поэтому я думаю, что начнется процесс диалога с новыми лицами иностранного бизнеса", - заключил глава РСПП.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
ЭкономикаРоссияАлександр ШохинВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателейАссоциация европейского бизнеса
 
 
