Юрист рассказала, могут ли подростки вести бизнес - РИА Новости, 26.05.2026
07:48 26.05.2026
Юрист рассказала, могут ли подростки вести бизнес

  • Подростки могут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели с 14 лет, но только с письменного нотариально заверенного согласия родителей.
  • С 14 лет подросток может стать учредителем, соучредителем или участником ООО, однако управлять юридическим лицом он не сможет.
  • С января по апрель 2026 года число согласий родителей на предпринимательскую деятельность детей увеличилось на 9% по сравнению с тем же периодом 2025 года.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Подростки с 14 лет могут зарегистрироваться как ИП, но только с письменного согласия родителей, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
"С 14 лет подросток может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, но только с письменного нотариально заверенного согласия родителей", - сказала юрист, отметив, что до этого возраста дети вести предпринимательскую деятельность не могут.
По словам Браун, с 14 лет подросток также может стать учредителем, соучредителем или участником ООО, однако он не сможет управлять юридическим лицом, например, нанимать работников или заключать сделки. При этом на каждую сделку, к примеру, подписание договора или открытие счета в банке, также нужно будет письменное согласие родителей.
В Федеральной нотариальной палате сообщили РИА Новости, что с января по апрель 2026 года число согласий родителей на предпринимательскую деятельность детей увеличилось на 9% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Нотариусы отметили, что среди регионов-лидеров в 2026 году - Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Дагестан.
Кроме того, юрист рассказала, что с 16 лет возможно получение полной дееспособности - эмансипации. После этого подросток может вести бизнес самостоятельно, без согласия родителей.
