Юрист рассказала, могут ли подростки вести бизнес

Краткий пересказ от РИА ИИ Подростки могут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели с 14 лет, но только с письменного нотариально заверенного согласия родителей.

С 14 лет подросток может стать учредителем, соучредителем или участником ООО, однако управлять юридическим лицом он не сможет.

С января по апрель 2026 года число согласий родителей на предпринимательскую деятельность детей увеличилось на 9% по сравнению с тем же периодом 2025 года.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Подростки с 14 лет могут зарегистрироваться как ИП, но только с письменного согласия родителей, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

"С 14 лет подросток может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, но только с письменного нотариально заверенного согласия родителей", - сказала юрист, отметив, что до этого возраста дети вести предпринимательскую деятельность не могут.

По словам Браун, с 14 лет подросток также может стать учредителем, соучредителем или участником ООО, однако он не сможет управлять юридическим лицом, например, нанимать работников или заключать сделки. При этом на каждую сделку, к примеру, подписание договора или открытие счета в банке, также нужно будет письменное согласие родителей.