"Билайн" оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 26.05.2026
16:54 26.05.2026 (обновлено: 16:55 26.05.2026)
"Билайн" оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*

  • Таганский районный суд Москвы оштрафовал компании «Лайфстрим» и «Вымпел-Коммуникации» (Билайн) на 6,5 миллионов рублей суммарно за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.
  • «Вымпел-Коммуникации» назначено наказание в виде штрафа в 3,5 миллиона рублей, «Лайфстриму» — в 3 миллиона рублей.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Таганский районный суд Москвы оштрафовал компании "Лайфстрим" и "Вымпел-Коммуникации" (оказывает услуги под брендом "Билайн") на 6,5 миллионов рублей суммарно за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции в "Максе".
"Постановлениями Таганского районного суда города Москвы от 26 мая 2026 года ООО "Лайфстрим" и ПАО "Вымпел-Коммуникации" признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
В качестве наказания суд назначил "ВымпелКому" штраф в 3,5 миллиона рублей, "Лайфстриму" – в 3 миллиона.
В феврале Таганский районный суд уже штрафовал "Билайн" на 3,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ-отношений* в интернете (часть 3 статьи 6.21 КоАП РФ).
ООО "Лайфстрим" — российская IT-компания, разработчик программного обеспечения и облачных сервисов.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
