"Билайн" оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Таганский районный суд Москвы оштрафовал компании "Лайфстрим" и "Вымпел-Коммуникации" (оказывает услуги под брендом "Билайн") на 6,5 миллионов рублей суммарно за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции в "Максе".
"Постановлениями Таганского районного суда города Москвы от 26 мая 2026 года ООО "Лайфстрим" и ПАО "Вымпел-Коммуникации" признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
В качестве наказания суд назначил "ВымпелКому" штраф в 3,5 миллиона рублей, "Лайфстриму" – в 3 миллиона.
ООО "Лайфстрим" — российская IT-компания, разработчик программного обеспечения и облачных сервисов.
