Белоруссия заявила о попытках украинских БПЛА пересечь границу
13:00 26.05.2026 (обновлено: 13:09 26.05.2026)
Белоруссия заявила о попытках украинских БПЛА пересечь границу

Белоруссия за неделю зафиксировала 116 попыток украинских БПЛА пересечь границу

МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Попытки пересечения украинскими беспилотниками границы Белоруссии фиксируются практически ежедневно, только за последнюю неделю их было 116, сообщил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
"Ежедневно нашими средствами ПВО фиксируется регулярное пересечение границы Беларуси и Украины боевыми БПЛА и их падение на наши территории. Только за последнюю неделю их было 116. Дежурные силы по ним применялись 59 раз", - сказал Вольфович в Москве на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, его слова приводит агентство Белта.
