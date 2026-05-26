В Бельгии школьный автобус попал в ДТП с поездом

Краткий пересказ от РИА ИИ В Бельгии школьный автобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде.

Авария произошла в Буггенхауте, Восточная Фландрия, в 8:15 утра по местному времени, в автобусе находились семь детей.

БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Школьный автобус попал в ДТП с участием поезда в Бельгии, по предварительным данным, есть погибшие, сообщает издание RTL.

"Во вторник утром в Буггенхауте, Восточная Фландрия, произошло серьезное ДТП. Микроавтобус, используемый для школьных перевозок, столкнулся с поездом на железнодорожном переезде", - говорится в сообщении.

В результате ДТП, по предварительной информации, могут быть погибшие.