В Бельгии в ДТП со школьным автобусом и поездом погибли четыре человека

БРЮССЕЛЬ, 26 мая — РИА Новости. Четыре человека, среди которых двое детей, стали жертвами ДТП со школьным автобусом в Бельгии, передает радиостанция RTL.
"По словам федерального министра мобильности Жан-Люка Круке, погибли двое подростков, водитель и сопровождающий", — говорится в публикации.
Авария произошла в 8:15 утра по местному времени в Буггенхауте, Восточная Фландрия. Школьный микроавтобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде.
Всего в автобусе ехали семеро детей.