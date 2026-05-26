12:56 26.05.2026 (обновлено: 16:37 26.05.2026)
В Бельгии в ДТП со школьным автобусом и поездом погибли четыре человека

© AP Photo / Koen BatenМесто столкновения поезда и автобуса в Буггенхауте, Бельгия. 26 мая 2026 года
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бельгии произошло ДТП со школьным автобусом и поездом.
  • Погибли четыре человека, включая двух подростков, водителя и сопровождающего.
БРЮССЕЛЬ, 26 мая — РИА Новости. Четыре человека, среди которых двое детей, стали жертвами ДТП со школьным автобусом в Бельгии, передает радиостанция RTL.
"По словам федерального министра мобильности Жан-Люка Круке, погибли двое подростков, водитель и сопровождающий", — говорится в публикации.
Авария произошла в 8:15 утра по местному времени в Буггенхауте, Восточная Фландрия. Школьный микроавтобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде.
Всего в автобусе ехали семеро детей.
