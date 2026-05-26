Батраков стал самым дорогим футболистом РПЛ по версии Transfermarkt - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
15:43 26.05.2026 (обновлено: 15:46 26.05.2026)
Батраков стал самым дорогим футболистом РПЛ по версии Transfermarkt

Футболист "Локомотива" Батраков вырос в цене до €28 млн по версии Transfermarkt

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Алексей Батраков
Алексей Батраков. Архивное фото
  • Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Алексей Батраков подорожал на 3 миллиона евро и достиг стоимости в 28 миллионов евро по версии портала Transfermarkt.
  • Он стал самым дорогим футболистом чемпионата России.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Алексей Батраков подорожал в цене на 3 миллиона евро и достиг стоимости в 28 миллионов евро по версии портала Transfermarkt.
После завершения сезона-2025/26 портал обновил стоимость футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Батраков является самым дорогим футболистом чемпионата России по версии Transfermarkt. На 5 миллионов выросла стоимость полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка (25 млн), который делит второе место в рейтинге самых дорогостоящих футболистов РПЛ с капитаном "Краснодара" Эдуардом Сперцяном.
На 3 миллиона евро увеличилась стоимость вингера петербургского "Зенита" Педро (20 млн), 2,5 миллиона прибавил полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов (7,5 млн). На 2 млн также подорожал нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин (17 млн).
Самым подешевевшим игроком РПЛ стал колумбийский нападающий "Зенита" Джон Дуран (15 млн), чья стоимость снизилась на 10 млн евро. На момент перехода Transfermarkt оценивал стоимость спортсмена в 32 млн евро, что делало Дурана самым дорогим игроком РПЛ.
