В Баку начался судебный процесс по апелляции лидеров карабахских армян
11:03 26.05.2026
В Баку начался судебный процесс по апелляции лидеров карабахских армян

© РИА Новости / Евгений Биятов
Комплекс "Пламенные башни" в Баку. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Баку начался судебный процесс по апелляционной жалобе граждан Армении, которые получили тюремные сроки за военные преступления.
  • Дело будет рассматриваться под председательством судьи Эльмара Рагимова.
БАКУ, 26 мая – РИА Новости. Судебный процесс по апелляционной жалобе граждан Армении, которые получили тюремные сроки в Азербайджане, начался в Баку, сообщили РИА Новости в Бакинском апелляционном суде.
"Принято в производство дело по апелляционной жалобе на приговор суда в отношении граждан Республики Армения – Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других. Дело будет рассматриваться в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Эльмара Рагимова. Судебное разбирательство начинается сегодня", - сообщили в суде.
Ранее решением Бакинского военного суда Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению. Они обвиняются в военных преступлениях. Аркадий Гукасян и Бако Саакян были приговорены к 20 годам лишения свободы, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян - к 19 годам, Гарик Мартиросян – к 18 годам, Давид Алавердян и Левон Балаян – к 16 годам, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян – к 15 годам лишения свободы.
