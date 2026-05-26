В Москве пройдут Вторые Международные игры айкидо

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вторые Международные игры айкидо с участием более чем 20 стран мира состоятся в Москве 29 мая - 1 июня, сообщается в релизе организаторов турнира.
Соревнования проводятся Национальным советом айкидо России (НСАР) и Международной евро-азиатской федерацией айкидо при поддержке министерства спорта России. Председателем оргкомитета является первый заместитель руководителя Администрации президента Российской федерации, председатель президиума НСАР Сергей Кириенко.
Международные игры айкидо пройдут в официальных дисциплинах этого вида спорта, признанных Минспортом РФ - кихон-вадза - парный разряд, дзюи-вадза - парный разряд, дзюи-вадза - групповой разряд и комплекс-техника. Участие в соревнованиях подтвердили спортсмены из более чем 20 стран мира - Японии, Филиппин, Бразилии, Сербии, Египта, Вьетнама, Казахстана и других. Запланировано участие членом сборных команд из регионов России.
"У нас уже есть опыт проведения соревнований подобного уровня. В прошлом году в Москве мы провели первые в истории Игры, в которых приняли участие мастера из 21 страны мира. Я уверен, что в этом году Игры также оставят яркий след, внеся вклад в объединение международного айкидо-сообщества", - заявил исполнительный директор НСАР Игорь Пасько.