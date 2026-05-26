"АвтоВАЗ" раскрыл детали новой модели бренда SKM - РИА Новости, 26.05.2026
10:03 26.05.2026
Сборка автомобилей на заводе "АвтоВАЗ". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "АвтоВАЗ" представил новую модель коммерческого транспорта SKM M9 в версиях фургон, минивэн и микроавтобус.
  • SKM M9 будет переднеприводным и получит дизельный двигатель объемом два литра и мощностью 150 лошадиных сил.
  • Выпуск новой модели планируется на производственных площадках в Нижнем Новгороде и Тольятти.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новой моделью бренда коммерческих автомобилей SKM станет SKM M9 в версиях фургон, минивэн и микроавтобус, сообщил "АвтоВАЗ".
"На ежегодной выставке коммерческого транспорта COMvex, которая пройдет 26-29 мая в столице, будет представлена новая модель SKM M9" - говорится в сообщении.
Уточняется, что модель будет представлена в четырех вариантах исполнения: 7- и 8-местный минивэн, а также 9-местный микроавтобус и фургон.
"Новинка разработана ООО "Промтех", сертифицированным партнером АО "АвтоВАЗ" по созданию прототипов и серийному производству легкого коммерческого транспорта и специализированных автомобилей на базе фургонов", - пояснили в компании.
SKM M9 будет переднеприводным и получит дизельный двигатель объемом два литра и мощностью 150 лошадиных сил в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передачи или 6-ступенчатой "механикой".
Минивэн М9 в комплектации "Бизнес" рассчитан на 6 пассажиров и водителя и оснащается передвижным столом в салоне, а также трансформируемыми сиденьями. Комплектация "Трансфер" рассчитана на 7 пассажиров и водителя и отличается расширенным багажным отделением.
Микроавтобус "Комфорт" расширен по габаритам и рассчитан на 9 человек. В салоне 7 пассажирских мест расположены по ходу движения, одно – рядом с водителем. В свою очередь, цельнометаллический фургон SKM M9 обладает полезным грузовым объемом 9,6 кубометра.
"SKM M9 планируется выпускать на производственных площадках в Нижнем Новгороде и Тольятти", - уточняет производитель.
