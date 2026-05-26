Алтайский край отправил автомобили участникам спецоперации

БАРНАУЛ, 26 мая - РИА Новости. Семь автомобилей и маскировочные сети отправлены из Алтайского края участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".

"Семь автомобилей передал "Народный фронт" бойцам на передовую. Пять машин передала администрация Барнаула , еще две пожертвовали неравнодушные жители Алтайского края . Автомобили отправились к станичному казачьему обществу "Станица Луганский Каменный брод", а так на донецкое и луганское направления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что машины помогут защитникам выполнять боевые задачи, осуществлять гуманитарные миссии, а также решать отдельные задачи.