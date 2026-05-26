Свыше 900 астраханских безработных открыли дело с помощью службы занятости
Свыше 900 астраханских безработных открыли дело с помощью службы занятости

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. За последние пять лет служба занятости Астраханской области помогла открыть собственное дело более чем 900 безработным жителям региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
Только в 2026 году с ее помощью начали свой бизнес 16 жителей Астраханской области.
Помощь в открытии своего дела дают только тем, кто признан безработным и у кого такая мера поддержки прописана в индивидуальном плане.
В эту меру входят три сервиса: "Предпринимательский потенциал", "Навыки предпринимателя" и "Предпринимательский старт". Специалисты кадровых центров "Работа России" проводят тестирование способностей и помогают разработать перспективный бизнес-план. При открытии собственного дела выделяют финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей.
"Чаще всего астраханцы открывают бизнес в сфере услуг. В 2026 году это производство столярных изделий, эстетическая косметология, стоматологическая клиника, массажный кабинет, услуги фотографа и парикмахера. Традиционно популярны такие направления, как птицеводство, овощеводство, цветоводство", – приводит пресс-служба слова директора Кадрового центра Астраханской области Светланы Куняшовой.
С 2021 года в Астраханской области работают проекты "Деловая мама" и "Папа-предприниматель". В них поучаствовали около 170 человек, и более 70% из них открыли свое дело.
В 2025 году 51 безработный житель региона начал свой бизнес и получил финансовую помощь от службы занятости. Почти 70% проектов запустили женщины.
 
