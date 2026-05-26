В Астрахани во время сильного ветра упал башенный кран

В Астрахани во время сильного ветра упал башенный кран, есть погибший

  • В Астрахани на строительной площадке в микрорайоне Бабаевского упал башенный кран, погиб крановщик.
  • СУСК России по Астраханской области организовал проверку по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Башенный кран упал во время сильного ветра в Астрахани, крановщик погиб, организована проверка, сообщает СУСК России по Астраханской области.
Инцидент произошел на строительной площадке в микрорайоне Бабаевского во вторник.
"По предварительным данным, на территории строительного объекта произошло падение башенного крана, в результате которого погиб крановщик. Инцидент произошел в условиях неблагоприятных погодных условий и сильного ветра", - говорится в сообщении.
Следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
Во вторник в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Прогнозировались порывы ветра до 27 метров в секунду.
