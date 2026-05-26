Армения и США планируют укрепить оборонное сотрудничество

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ереван и Вашингтон намерены укрепить оборонное сотрудничество, которое предусматривает продажу американской оборонной продукции.
- Стороны также планируют проводить регулярные двусторонние консультации и рассматривают возможность участия армянской армии в курсах профессионального военного образования и подготовки.
ЕРЕВАН, 26 мая – РИА Новости. Армения и США намерены укрепить оборонное сотрудничество, предусматривающее продажу Еревану американской оборонной продукции, говорится в тексте устава всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.
Соглашение подписали во вторник в Ереване глава армянского МИД Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио.
"Признавая долгосрочный характер угроз глобальному миру и стабильности, Армения и Соединенные Штаты намерены укрепить свое оборонное сотрудничество и сотрудничество в области безопасности, которое направлено на продажу Армении оборонной продукции и вспомогательного оборудования американского производства по программе "Иностранные военные продажи", но не ограничивается им", - говорится в документе, опубликованном на сайте армянского МИД.
Там же указано на на возможное участие армянских вооруженных сил в американских курсах профессионального военного образования и подготовки. "С этой целью Армения и Соединенные Штаты намерены проводить регулярные двусторонние оборонные консультации", - указывается в документе.
Кроме того, Ереван и Вашингтон намерены изучить возможность расширения сотрудничества в целях "развития совместимости Армении с соответствующими структурами и укрепления ее оборонного потенциала". В документе подчеркивается, что США поощряют усилия Еревана по развитию внутреннего военно-промышленного потенциала и сотрудничества между ВПК США и Армении.
"Принимая во внимание важность надежных границ и обоюдную заинтересованность в содействии успеху армянской программы "Перекресток мира" и проекта "Маршрут Трампа", Армения и Соединенные Штаты планируют способствовать сотрудничеству в целях укрепления независимых и эффективных армянских органов безопасности, с тем чтобы эти органы взяли на себя полную ответственность за границы Армении", - отмечается в документе.
Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном сохранилась со времен СССР. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 30 апреля, что армянские пограничники будут в дальнейшем замещать пограничников РФ, охраняющих границу республики.