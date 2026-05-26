Бутягин рассказал об антироссийской пропаганде на польском телевидении

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский археолог Александр Бутягин был освобожден из польской тюрьмы.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин рассказал, что на польском телевидении очень сильна антироссийская пропаганда, а слова "русский" и "российский" являются практически ругательствами.

"В Польше , конечно, сейчас очень сильная пропаганда. Я два месяца смотрел польский телевизор, там (в тюрьме - ред.) его сначала не было, потом (появился - ред.). И, конечно, слово "русский" и "российский" - только ругательства. То есть ничего в России хорошего не происходит. Русские не делают ничего хорошо. На телевизоре она (русофобия - ред.) вот абсолютная", - сказал Бутягин в ходе пресс-конференции в издательстве "Наука".

При этом, по словам археолога, с охранниками или сокамерниками в тюрьме у него не было конфликтов, многие относились к нему с пониманием и сочувствием.

"А вот польское, конечно, телевидение - это ты понимаешь - да, в этой стране тебя вряд ли оправдают", - добавил Бутягин.