20:28 26.05.2026
Анохин: в Смоленске формируются новые подходы к молодежной политике

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Сегодня в Смоленске формируются новые подходы к молодежной политике и развитию человеческого капитала, заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Заявление прозвучало в формате видеообращения на пресс-конференции, посвященной старту заявочной кампании IV Всероссийских педагогических чтений – всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия".
"Для нас особенно важно, что чтения впервые принимает именно Смоленск, получивший статус "Молодежной столицы России-2026", – отметил Анохин.
Губернатор подчеркнул, что это событие стало возможным благодаря совместной работе министерства науки и высшего образования России, Росмолодежи, президентской платформы "Россия – страна возможностей", ведущих университетов и активной поддержке правительства Смоленской области.
"Регион входит в число лидеров по оценке возможностей для самореализации молодых людей в ЦФО. Мы рассматриваем проведение чтений не только как важное федеральное событие, объединяющее образовательное и молодежное сообщество, но и как масштабный проект, подчеркивающий стратегическую роль педагогов в формировании будущего нашей страны и ценностных ориентиров нашей молодежи, особенно в условиях современных вызовов, когда вопросы исторической памяти и патриотического воспитания имеют особое значение", – указал Анохин.
По словам губернатора, Смоленская область много лет активно участвует в конкурсе "Моя страна – моя Россия". Так, в 2025 году 246 жителей региона стали участниками, а 10 специалистов вошли в экспертный корпус конкурса.
"В наших вузах и колледжах по целевым договорам обучаются более 560 будущих учителей и воспитателей. Для них действуют серьезные выплаты до 20 тысяч рублей, компенсация за проживание в общежитии. Кроме того, мы поддерживаем молодых педагогов, предоставляем жилье и доплаты", – уточнил Анохин.
Губернатор сообщил, что в регионе успешно реализуется программа "Земский учитель", благодаря которой в образовательных организациях Смоленщины сегодня работают 26 квалифицированных педагогов.
Заявочная кампания IV Всероссийских педагогических чтений – всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" продлится до 15 сентября. Очные мероприятия пройдут в Смоленске с 18 по 20 ноября и будут приурочены ко Дню преподавателя высшей школы.
