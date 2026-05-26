Диетолог назвала продукты, снижающие риск развития болезни Альцгеймера

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Грецкие орехи, семена льна и чиа снижают риск развития болезни Альцгеймера, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Как отметила Дианова, дефицит омега-3 в крови связан с риском развития болезни Альцгеймера. По словам врача, на рынке БАДов нет достаточного количества качественных омега-3, в связи с чем не стоит недооценивать пользу продуктов питания. Как указала гастроэнтеролог, жирная красная рыба является самым популярным источником омега-3, однако это дорогостоящий продукт, которому есть альтернативы.
"Первый — грецкие орехи и масло из них. Они являются самым богатым источником омега-3 из всех орехов. Включение 4-6 "бабочек" в ежедневный рацион в качестве добавки к основному приему пищи или с фруктами, или сухофруктами на правильный перекус позволяет естественным образом повышать количество альфа-линолевой кислоты. Второй — семена чиа и масло из них – популярный заморский суперфуд", — рассказала Дианова "Газете.Ru".
По словам диетолога, помимо омега-3, семена чиа являются источником белка, витаминов, особенно группы В, и микроэлементов. Третьим продуктом специалист назвала семена льна и льняное масло - это самый доступный из представленного списка продукт и лидер по содержанию омега-3 по сравнению с другими растительными маслами.
"Конечно, и тут есть свои ограничения: масло долго не хранится и на нем нельзя производить допустимую в здоровом питании жарку овощей. Кроме того, семена не стоит применять в целом виде людям с дивертикулярной болезнью кишечника... Важно помнить, что растительные продукты дают лучший результат для здоровья в долгосрочной перспективе", — резюмировала Дианова.