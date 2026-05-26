Рейтинг@Mail.ru
Диетолог назвала продукты, снижающие риск развития болезни Альцгеймера - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 26.05.2026 (обновлено: 21:23 26.05.2026)
Диетолог назвала продукты, снижающие риск развития болезни Альцгеймера

Дианова: грецкие орехи и семена льна снижают риск развития болезни Альцгеймера

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкГрецкий орех
Грецкий орех - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Грецкий орех. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грецкие орехи, семена льна и чиа снижают риск развития болезни Альцгеймера.
  • Эти продукты являются хорошими источниками омега-3.
  • Семена чиа и льна также содержат белок, витамины (особенно группы В) и микроэлементы, но у их употребления есть ограничения.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Грецкие орехи, семена льна и чиа снижают риск развития болезни Альцгеймера, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Как отметила Дианова, дефицит омега-3 в крови связан с риском развития болезни Альцгеймера. По словам врача, на рынке БАДов нет достаточного количества качественных омега-3, в связи с чем не стоит недооценивать пользу продуктов питания. Как указала гастроэнтеролог, жирная красная рыба является самым популярным источником омега-3, однако это дорогостоящий продукт, которому есть альтернативы.
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
В Москве начали испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера
14 мая, 16:06
"Первый — грецкие орехи и масло из них. Они являются самым богатым источником омега-3 из всех орехов. Включение 4-6 "бабочек" в ежедневный рацион в качестве добавки к основному приему пищи или с фруктами, или сухофруктами на правильный перекус позволяет естественным образом повышать количество альфа-линолевой кислоты. Второй — семена чиа и масло из них – популярный заморский суперфуд", — рассказала Дианова "Газете.Ru".
По словам диетолога, помимо омега-3, семена чиа являются источником белка, витаминов, особенно группы В, и микроэлементов. Третьим продуктом специалист назвала семена льна и льняное масло - это самый доступный из представленного списка продукт и лидер по содержанию омега-3 по сравнению с другими растительными маслами.
"Конечно, и тут есть свои ограничения: масло долго не хранится и на нем нельзя производить допустимую в здоровом питании жарку овощей. Кроме того, семена не стоит применять в целом виде людям с дивертикулярной болезнью кишечника... Важно помнить, что растительные продукты дают лучший результат для здоровья в долгосрочной перспективе", — резюмировала Дианова.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Японский ученый рассказал, кому не поможет лечение от Альцгеймера
10 апреля, 01:45
 
ОбществоНурия Дианова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала