Рейтинг@Mail.ru
В Алма-Ате в 2029 году откроют школу "Казахстан-Сириус", сообщил Путин - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 26.05.2026 (обновлено: 23:18 26.05.2026)
В Алма-Ате в 2029 году откроют школу "Казахстан-Сириус", сообщил Путин

Путин: в Алма-Ате в 2029 году откроют международную школу "Казахстан-Сириус"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на город Алма-Ата с вершины Кок-Тобе
Вид на город Алма-Ата с вершины Кок-Тобе - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на город Алма-Ата с вершины Кок-Тобе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Открытие международной школы "Казахстан-Сириус" и Центра по работе с талантами детей и молодежи в Алма-Ате запланировано в 2029 году.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Открытие международной школы "Казахстан-Сириус" и Центра по работе с талантами детей и молодежи в Алма-Ате запланировано в 2029 году, сообщил президент России Владимир Путин.
В преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете "Казахстанская правда" опубликована статья Путина "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии".
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Путин рассказал, что будет с переданными Казахстану амурскими тиграми
Вчера, 22:37
"Мы совместно двигаемся к созданию в Алма-Ате Международной общеобразовательной школы "Казахстан-Сириус" и Центра по работе с талантами детей и молодежи. Их открытие запланировано в 2029 году, причем уже есть договоренность о сооружении второго такого же комплекса в Астане", - написал Путин в статье, текст которой приводится на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что Москва и Астана также активно наращивают гуманитарные контакты, сотрудничество в сфере образования, академических и научных обменов.
"Полностью согласен с мнением президента Токаева, которое он не раз высказывал в своих выступлениях, о важности вовлечения в двусторонние связи молодежи. Ведь именно молодым людям предстоит определять будущее российско-казахстанских отношений, закреплять достигнутое и наполнять наше партнерство современным содержанием", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Путин: Россия и Казахстан обладают огромным логистическим потенциалом
Вчера, 22:25
В этой связи он отметил, что в российских вузах, включая восемь филиалов в Казахстане, обучаются более 60 тысяч казахстанских студентов.
"На будущий учебный год количество правительственных квот для казахстанцев увеличено до 800 мест", - указал президент.
Глава государства также назвал успешной работу казахстанских филиалов многих ведущих российских университетов, включая МГУ и МГИМО. Кроме этого, он сообщил, что в сентябре 2025 года начал свою деятельность первый в России филиал иностранного высшего учебного заведения.
"И примечательно, что им стал именно вуз из Казахстана – Национальный университет имени Аль-Фараби", - отметил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Путин заявил о важности партнерства с Казастаном в сфере мирного атома
Вчера, 22:37
 
В миреАлма-АтаРоссияКазахстанВладимир ПутинМГИМО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала