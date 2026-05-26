В Алма-Ате в 2029 году откроют школу "Казахстан-Сириус", сообщил Путин

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Открытие международной школы "Казахстан-Сириус" и Центра по работе с талантами детей и молодежи в Алма-Ате запланировано в 2029 году, сообщил президент России Владимир Путин.

"Мы совместно двигаемся к созданию в Алма-Ате Международной общеобразовательной школы "Казахстан-Сириус" и Центра по работе с талантами детей и молодежи. Их открытие запланировано в 2029 году, причем уже есть договоренность о сооружении второго такого же комплекса в Астане", - написал Путин в статье, текст которой приводится на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Москва Астана также активно наращивают гуманитарные контакты, сотрудничество в сфере образования, академических и научных обменов.

"Полностью согласен с мнением президента Токаева, которое он не раз высказывал в своих выступлениях, о важности вовлечения в двусторонние связи молодежи. Ведь именно молодым людям предстоит определять будущее российско-казахстанских отношений, закреплять достигнутое и наполнять наше партнерство современным содержанием", - подчеркнул Путин.

В этой связи он отметил, что в российских вузах, включая восемь филиалов в Казахстане, обучаются более 60 тысяч казахстанских студентов.

"На будущий учебный год количество правительственных квот для казахстанцев увеличено до 800 мест", - указал президент.

Глава государства также назвал успешной работу казахстанских филиалов многих ведущих российских университетов, включая МГУ и МГИМО . Кроме этого, он сообщил, что в сентябре 2025 года начал свою деятельность первый в России филиал иностранного высшего учебного заведения.