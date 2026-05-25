Песков прокомментировал выступление Звягинцева в Каннах
12:52 25.05.2026 (обновлено: 13:14 25.05.2026)
Песков прокомментировал выступление Звягинцева в Каннах

Песков: у Звягинцева нет права голоса, поскольку он не осуждал бойню в Донбассе

Режиссер Андрей Звягинцев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков, комментируя выступление Андрея Звягинцева на Каннском кинофестивале, заявил, что у того нет права голоса, так как он не осуждал действия киевского режима в Донбассе начиная с 2014 года.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Кинорежиссер Андрей Звягинцев не осуждал кровавую бойню, устроенную киевским режимом в Донбассе, поэтому у него нет права голоса, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Фильм Андрея Звягинцева "Минотавр" завоевал Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля. Режиссер выступил с речью о специальной военной операции и обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Песков сообщил, что не будет передавать главе государства слова Звягинцева.
"Не думаю, что кто-то будет это делать", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что не берется судить творческие качества Звягинцева.
"Для меня важно только, что Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе. Начиная с 2014 года, когда началась война. Если бы он тогда это делал, наверное, у него было бы право голоса. Сейчас у него такого права нет", - сказал Песков журналистам, комментируя выступление режиссера на церемонии в Каннах.
Песков отметил, что не смотрел новую кинокартину режиссера.
ДонбассРоссияКанныАндрей ЗвягинцевДмитрий Песков
 
 
