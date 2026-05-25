Зобнин пошутил о дополнительных выходных за победу в Кубке

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Капитан московского "Спартака" Роман Зобнин в шутку заявил, что будет договариваться с главным тренером команды Хуаном Карлосом Карседо о дополнительных выходных после завоевания Кубка России по футболу.
"Давайте не будем загадывать, - сказал Зобнин РИА Новости, отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он завоевать еще больше трофеев в составе "Спартака". - Сейчас я хочу немножко отдохнуть, перезагрузиться. Не так много времени у нас - с учетом того, что мы на неделю раньше будем играть (в матче за Суперкубок России против "Зенита" - прим. ред.). А дальше, чем больше трофеев - тем лучше".
"Дополнительные выходные? Это как тренер скажет. Сейчас не говорил, поедем договариваться", - отметил с усмешкой полузащитник "Спартака".