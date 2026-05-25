Рейтинг@Mail.ru
Зобнин пошутил о дополнительных выходных за победу в Кубке - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:04 25.05.2026 (обновлено: 10:43 25.05.2026)
Зобнин пошутил о дополнительных выходных за победу в Кубке

Зобнин пошутил, что договорится с Карседо о дополнительных выходных

© РИА Новости / Александр Ступников | Перейти в медиабанкИгрок "Спартака" Роман Зобнин
Игрок Спартака Роман Зобнин - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Александр Ступников
Перейти в медиабанк
Игрок "Спартака" Роман Зобнин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин в шутку заявил, что будет договариваться с главным тренером команды Хуаном Карлосом Карседо о дополнительных выходных после завоевания Кубка России по футболу.
  • «Спартак» 24 мая обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России (1:1, 4:3 — по пенальти).
  • Зобнин отметил, что хочет отдохнуть и перезагрузиться, а также выразил желание завоевать больше трофеев в составе «Спартака».
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Капитан московского "Спартака" Роман Зобнин в шутку заявил, что будет договариваться с главным тренером команды Хуаном Карлосом Карседо о дополнительных выходных после завоевания Кубка России по футболу.
"Спартак" 24 мая в "Лужниках" обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 - по пенальти) в суперфинале Кубка России. Перед игрой 32-летний Зобнин допускал, что эта игра может стать его последним финалом в карьере.
"Давайте не будем загадывать, - сказал Зобнин РИА Новости, отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он завоевать еще больше трофеев в составе "Спартака". - Сейчас я хочу немножко отдохнуть, перезагрузиться. Не так много времени у нас - с учетом того, что мы на неделю раньше будем играть (в матче за Суперкубок России против "Зенита" - прим. ред.). А дальше, чем больше трофеев - тем лучше".
"Дополнительные выходные? Это как тренер скажет. Сейчас не говорил, поедем договариваться", - отметил с усмешкой полузащитник "Спартака".
Футбол. Кубок России. Финал. Матч Спартак - Динамо - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Стало известно, сколько будут стоить билеты на суперфинал Кубка России
14 мая, 13:57
 
ФутболСпортРоссияКарлос КарседоКубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Тайхман
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Р. Сафиуллин
    67506
    26762
  • Теннис
    Завершен
    I. Buse
    А. Рублев
    3735
    6667
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    К. Мухова
    52
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Р. Сарасуа
    66
    41
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Венгрия
    7
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Великобритания
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Норвегия
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Словения
    Италия
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    73
    78
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала