Врач рассказал, почему вредно жевать жвачку при проблемах с ЖКТ

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Жвачки повышают выработку желудочного сока и могут привести к дискомфортным ощущениям при наличии проблем с ЖКТ, рассказал кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.
"Жевательная резинка запускает так называемую "голодную" фазу пищеварения: жевание и вкус стимулируют блуждающий нерв, усиливают слюноотделение и рефлекторно повышают выработку желудочного сока. У здорового человека это, как правило, не приводит к повреждению слизистой, но при повышенной кислотности, ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь - ред.) или активном гастрите длительное жевание натощак может усилить дискомфорт, тяжесть, изжогу", - сказал Белоусов "Ленте.ру".
Врач добавил, что жевательную резинку стоит избегать при хронических заболеваниях ЖКТ, тошноте, а также пустом желудке, чтобы избежать лишней выработки желудочного сока.
Белоусов подчеркнул, что безопасным считается жевание резинки без сахара по 10-20 минут после еды два-три раза в день, а более длительное жевание создает нагрузку на челюсть и обострение при проблемах с ЖКТ.
