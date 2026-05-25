Врач рассказал, почему вредно жевать жвачку при проблемах с ЖКТ

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Жвачки повышают выработку желудочного сока и могут привести к дискомфортным ощущениям при наличии проблем с ЖКТ, рассказал кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

Врач добавил, что жевательную резинку стоит избегать при хронических заболеваниях ЖКТ, тошноте, а также пустом желудке, чтобы избежать лишней выработки желудочного сока.

Белоусов подчеркнул, что безопасным считается жевание резинки без сахара по 10-20 минут после еды два-три раза в день, а более длительное жевание создает нагрузку на челюсть и обострение при проблемах с ЖКТ.