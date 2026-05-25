Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме раскритиковали российского пловца за участие в "стероидных Играх" - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 25.05.2026 (обновлено: 18:42 25.05.2026)
В Госдуме раскритиковали российского пловца за участие в "стероидных Играх"

Журова: Сомов на стероидных играх испортил репутацию

© Фото : Соцсети СомоваЕвгений Сомов
Евгений Сомов - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : Соцсети Сомова
Евгений Сомов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Сомов занял второе место на дистанции сто метров брассом и третье место на 50-метровке брассом на Enhanced Games в Лас-Вегасе, где разрешено употребление допинга.
  • Светлана Журова выразила негативное отношение к турниру и заявила, что даже использование стероидов не помогло Сомову достичь выдающихся результатов и он испортил свою репутацию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский пловец Евгений Сомов, выступивший на прошедших в Лас-Вегасе Enhanced Games, не сумел показать выдающегося результата даже с использованием допинга и навсегда испортил свою репутацию, заявила РИА Новости депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
На Enhanced Games, где разрешено употребление допинга, Сомов стал вторым на дистанции 100 метров брассом и третьим на 50-метровке брассом.
"Я отношусь плохо к этому турниру. Что такое использование допинга? Это выступление людей на грани критического для здоровья риска, они могут погибнуть даже во время соревнований. Для достижения результата могут использовать слишком большую дозировку. Тем не менее жизнь показывает, что допинг не творит чудеса", - сказала Журова.
"Что Сомов демонстрировал на Олимпийских играх? Только в финал попал, медалей не было. Со стероидами ему удалось победить? Нет. Но как теперь его репутация? Она испорчена. Он даже не победил. Он - второй-третий, хотя всего четыре участника. Надо было задом приплыть, чтобы в призы не попасть", - отметила Журова.
По ее словам, в этом турнире принимали участие люди, которые не готовы соревноваться. "Они подумали: если съедят стероиды, то всех обгонят. Но рекорды они не установили. Уровень их таланта и мастерства ниже, чем у олимпийских чемпионов без стероидов. Стероиды используют люди, у которых ничего не получилось", - добавила Журова.
По ее словам, уважающий себя спортсмен и чемпион никогда не пойдет на такое. Она выразила сожаление, что не случилось того, чего ей хотелось бы: чтобы пришел настоящий чемпион, обыграл всех без допинга, установил рекорд, забрал деньги и ушел, доказав тем самым, что допинг не помогает неспособным спортсменам обойти его.
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Россия и Китай будут совместно бороться с допингом в спорте
20 мая, 10:42
 
СпортЛас-ВегасСветлана ЖуроваГосдума РФ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Тайхман
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Р. Сафиуллин
    67506
    26762
  • Теннис
    Завершен
    I. Buse
    А. Рублев
    3735
    6667
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    К. Мухова
    52
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Р. Сарасуа
    66
    41
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Венгрия
    7
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Великобритания
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Норвегия
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Словения
    Италия
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    73
    78
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала