В Госдуме раскритиковали российского пловца за участие в "стероидных Играх"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский пловец Евгений Сомов, выступивший на прошедших в Лас-Вегасе Enhanced Games, не сумел показать выдающегося результата даже с использованием допинга и навсегда испортил свою репутацию, заявила РИА Новости депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

На Enhanced Games, где разрешено употребление допинга, Сомов стал вторым на дистанции 100 метров брассом и третьим на 50-метровке брассом.

"Я отношусь плохо к этому турниру. Что такое использование допинга? Это выступление людей на грани критического для здоровья риска, они могут погибнуть даже во время соревнований. Для достижения результата могут использовать слишком большую дозировку. Тем не менее жизнь показывает, что допинг не творит чудеса", - сказала Журова

"Что Сомов демонстрировал на Олимпийских играх? Только в финал попал, медалей не было. Со стероидами ему удалось победить? Нет. Но как теперь его репутация? Она испорчена. Он даже не победил. Он - второй-третий, хотя всего четыре участника. Надо было задом приплыть, чтобы в призы не попасть", - отметила Журова.

По ее словам, в этом турнире принимали участие люди, которые не готовы соревноваться. "Они подумали: если съедят стероиды, то всех обгонят. Но рекорды они не установили. Уровень их таланта и мастерства ниже, чем у олимпийских чемпионов без стероидов. Стероиды используют люди, у которых ничего не получилось", - добавила Журова.