Почти 40 объектов ЖКХ модернизируют в подмосковном Чехове в этом году

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Почти 40 объектов ЖКХ, которые обеспечивают теплом около 800 многоквартирных домов (МКД) и соцобъектов, модернизируют в этом году в муниципальном округе Чехов, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

В Подмосковье продолжается масштабная программа модернизации инфраструктуры ЖКХ. С 2023 года обновили почти 600 котельных, блочно-модульных котельных (БМК) и центрально тепловых пунктов (ЦТП), а также около 730 километров тепловых сетей. План на этот год – почти 300 объектов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в понедельник в округ и проверил ход работ.

"Чехов в этом году лидирует по объему финансирования. Программа затронет почти весь город по части теплосетей и котельных, а также сел Новый Быт, Дубна, Молоди, Талалихино, деревень Манушкино, Крюково, Венюково, Мещерское. Перемены коснутся большей части округа – свыше 128 тысяч жителей, это 674 многоквартирных дома (из 770) и 123 социальных объекта (из 163). Всего отремонтируем в округе по 11 котельных и ЦТП, а также более 24 километров сетей. Кроме того, по инвестпрограммам модернизируем еще три котельные", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он добавил, что сейчас необходимо проконтролировать, чтобы все мероприятия по объектам шли по графику и без отставаний, чтобы обеспечить жителей к осени стабильным теплом, повысить надежность теплосистем и улучшить контроль за их работой.

В прошлом году в муниципальном округе реконструировали котельную, построили БМК и провели аварийно-восстановительные работы на 10 источниках теплоснабжения. В этом запланировано строительство и ремонт 39 объектов – 11 котельных, 11 ЦТП, 17 участков тепловых сетей протяженностью 24,22 километра.

На данный момент ведется капремонт тепловых сетей на улице Чехова, Московской, Полиграфистов, Гагарина, Вокзальной площади в Чехове, а также в деревне Манушкино и других локациях.

Генподрядчик Дмитрий Жебриков отметил, что сейчас ремонтируются сети от котельной №2, которая обеспечивает теплом и горячей водой около 20 тысяч жителей. На данный момент заменяется основная магистраль диаметром 400 миллиметров. Это "артерия", от которой теплоноситель расходится по всей центральной части города.

Он добавил, что всего предстоит обновить около шести километров сетей. Модернизация будет идти по всему городу. Главная цель — завершить все сварочные работы на основной трассе к концу сентября, что позволит гарантированно запустить тепло к началу отопительного сезона и избежать аварий.

В 2027 году в муниципальном округе Чехов запланировано построить четыре БМК и модернизировать пять котельных, а в 2028 году – реконструировать котельную.

Всего в Чехове – 51 котельная, 18 ЦТП и более 24 километров теплосетей. Чтобы повысить надежность теплосистем, на объекты устанавливают датчики. Эти устройства позволяют оперативно реагировать на аварийные ситуации и сокращают время на их устранение. В настоящее время телеметрия установлена уже на 41 котельной и на всех ЦТП, а контроль осуществляется в режиме реального времени Единой диспетчерской службой. Задача – до конца года оснастить датчиками все котельные в Чехове.

В этом году в Подмосковье запланированы работы по строительству и модернизации 132 котельных и БМК, 49 ЦТП, более 121 километра тепловых сетей. До 2029 года – еще 424 котельные, БМК и ЦТП, около 800 километров сетей.