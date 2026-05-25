Жители ЛНР продолжают нести цветы к стихийному мемориалу в Луганске

ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Студенты, педагоги, активисты молодежных организаций и простые жители ЛНР третий день продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу в Луганске, чтобы отдать дань памяти о жертвах атаки ВСУ на Старобельск, сообщил РИА Новости заместитель председателя народного совета ЛНР Александр Ермоленко.
Стихийный мемориал в Луганске образовался у памятника "Учителю" на территории Луганского Государственного Педагогического Университета.
"Люди хотят отдать дань, частичку себя в память о ребятах и приходят к мемориалу в Луганске. Идут студенты, педагоги и молодежные активисты", - сообщил РИА Новости Ермоленко.
По его словам, люди несут цветы и к другим стихийным мемориалам в республике. Возле разрушенного здания общежития в Старобельске, приходят и в брянковский колледж. Он отметил, что занятия в учебных заведениях в ЛНР, начались с минуты молчания.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.