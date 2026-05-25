"Приползет к Путину". Истерика Зеленского из-за "Орешника" поразила Запад

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на призыв Владимира Зеленского к миру и обращение к западным союзникам после российского удара возмездия.

"Еще несколько "Орешников", и Зеленский приползет к Путину", — предположил @Home_ArunK.

"Призывать к миру, одновременно нанося удар по общежитию и убивая студентов. Тебя раскрыли", — отметил @Fsammynobads

"Ты получил то, что заслужил, неудачник!" — подчеркнул @DrTommy_prof.

"Запутавшийся человек. Ты первым нанес удар по России , отказался это комментировать, и убил много человек в общежитии с помощью беспилотника. Россия ответила, а ты поспешил высказаться. Ты никак не стремишься к миру. Я не виню Трампа за то, что он назвал тебя величайшим торгашом всех времен", — высказался @chy_derah12.

"Я никогда не видел большего лицемера, чем Зеленский. Он радуется, когда невинные дети погибают от украинских ударов, но плачет после ответа России", — резюмировал @Ambanihoon28.

Дроны противника ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР . Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 подросток, еще 42 получили ранения.