Рейтинг@Mail.ru
"Приползет к Путину". Истерика Зеленского из-за "Орешника" поразила Запад - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:44 25.05.2026 (обновлено: 11:36 25.05.2026)

"Приползет к Путину". Истерика Зеленского из-за "Орешника" поразила Запад

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X активно отреагировали на призыв Владимира Зеленского к миру и его обращение к западным союзникам после российского удара возмездия.
  • В комментариях пользователи критикуют Зеленского за его действия и высказывания.
  • В сообщениях упоминается российский удар по общежитию и высказываются обвинения в адрес Зеленского относительно его политики и отношения к мирным инициативам.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на призыв Владимира Зеленского к миру и обращение к западным союзникам после российского удара возмездия.
"Еще несколько "Орешников", и Зеленский приползет к Путину", — предположил @Home_ArunK.
"Призывать к миру, одновременно нанося удар по общежитию и убивая студентов. Тебя раскрыли", — отметил @Fsammynobads
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
"Такая тупица!" Истерика Каллас после удара "Орешником" шокировала Запад
24 мая, 15:05
"Ты получил то, что заслужил, неудачник!" — подчеркнул @DrTommy_prof.
"Запутавшийся человек. Ты первым нанес удар по России, отказался это комментировать, и убил много человек в общежитии с помощью беспилотника. Россия ответила, а ты поспешил высказаться. Ты никак не стремишься к миру. Я не виню Трампа за то, что он назвал тебя величайшим торгашом всех времен", — высказался @chy_derah12.
Белой Церкви находится военный аэродром! Значит, это военная цель! Киев и Украина были предупреждены заранее... у детей в Луганске такого шанса не было!" — пишет @JC_YOUT.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
"Дни сочтены". Слова фон дер Ляйен после удара "Орешником" ужаснули Запад
24 мая, 16:28
"Я никогда не видел большего лицемера, чем Зеленский. Он радуется, когда невинные дети погибают от украинских ударов, но плачет после ответа России", — резюмировал @Ambanihoon28.
Дроны противника ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 подросток, еще 42 получили ранения.
В ответ российская армия в ночь с субботы на воскресенье нанесла удар по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не было.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
На Украине признали тяжелую правду после российского удара возмездия
24 мая, 21:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелая Церковь (город)РоссияКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала