Зеленский прекрасно понимает, что у него незавидная судьба, заявил Степашин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин считает, что у Владимира Зеленского незавидная судьба.
- Степашин полагает, что для Зеленского любое решение — продолжение войны или мир — будет самым худшим.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Судьба у Владимира Зеленского незавидная, и он прекрасно это понимает, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
"Я думаю, у него незавидная судьба и он это прекрасно понимает", - сказал Степашин РИА Новости, отвечая на вопрос, что ждет Зеленского.
"Для него любое решение – продолжение войны или мир - самое худшее", - пояснил он.