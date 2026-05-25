Зеленский пытается спровоцировать Белоруссию, заявил Медведчук

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть ее в конфликт, на демонизацию Минска есть заказ на Западе, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.