Зеленский пытается спровоцировать Белоруссию, заявил Медведчук

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть ее в конфликт, на демонизацию Минска есть заказ на Западе, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что готов встретиться с Зеленским, если он хочет поговорить или посоветоваться. Он также отмечал, что не реагирует на "болтовню" из Киева. По его словам, Минск не собирается втягиваться в конфликт на Украине.
"(Зеленскому - ред.) нужно раздуть военную угрозу, чтобы запугать Европу. Ему нужно показать, что его режим необычайно нужен для европейской безопасности и его ни в коем случае нельзя демонтировать… Для него втягивание Беларуси в войну — просто дополнительное финансирование, которое ему так необходимо", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, Зеленский делает все, чтобы спровоцировать Минск вместо того, чтобы использовать Белоруссию как площадку для мирных переговоров, а Лукашенко – как опытного переговорщика. "Беларусь важно выбить как серьезный фактор возможности разрядки, как верного союзника России, стоящего на пути западной диктатуры. Поэтому на демонизацию Белоруссии заказ на Западе есть", - считает Медведчук.