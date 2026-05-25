Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пытается спровоцировать Белоруссию, заявил Медведчук - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 25.05.2026
Зеленский пытается спровоцировать Белоруссию, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть ее в конфликт

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть ее в конфликт.
  • По его мнению, Зеленский стремится раздуть военную угрозу, чтобы запугать Европу и показать необходимость своего режима для европейской безопасности.
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть ее в конфликт, на демонизацию Минска есть заказ на Западе, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что готов встретиться с Зеленским, если он хочет поговорить или посоветоваться. Он также отмечал, что не реагирует на "болтовню" из Киева. По его словам, Минск не собирается втягиваться в конфликт на Украине.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
"С Зеленским по‑серьезному". В США сообщили Украине тревожные новости
Вчера, 05:16
"(Зеленскому - ред.) нужно раздуть военную угрозу, чтобы запугать Европу. Ему нужно показать, что его режим необычайно нужен для европейской безопасности и его ни в коем случае нельзя демонтировать… Для него втягивание Беларуси в войну — просто дополнительное финансирование, которое ему так необходимо", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, Зеленский делает все, чтобы спровоцировать Минск вместо того, чтобы использовать Белоруссию как площадку для мирных переговоров, а Лукашенко – как опытного переговорщика. "Беларусь важно выбить как серьезный фактор возможности разрядки, как верного союзника России, стоящего на пути западной диктатуры. Поэтому на демонизацию Белоруссии заказ на Западе есть", - считает Медведчук.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
"Он террорист!" В Раде пришли в ужас от новой угрозы Зеленского
22 мая, 16:20
 
В миреБелоруссияМинскУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукАлександр ЛукашенкоДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала