Посол рассказал о падении товарооборота России и Новой Зеландии

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Товарооборот России и Новой Зеландии с 2019 года сократился в 10 раз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс.

"По новозеландской статистике, у нас торговля сейчас составляет примерно 40-50 миллионов американских долларов, из которых на товары приходится порядка 10 миллионов, остальное - на услуги. То есть по сравнению с тем же 2019 годом показатели упали в 10 раз", - сказал дипломат.