03:52 25.05.2026
Посол рассказал о падении товарооборота России и Новой Зеландии

Посол Кранс: товарооборот России и Новой Зеландии с 2019 года упал в десять раз

Панорама Веллингтона, Новая Зеландия. Архивное фото
  • Товарооборот России и Новой Зеландии с 2019 года сократился в 10 раз.
  • По состоянию на текущий момент товарооборот составляет примерно 40–50 миллионов долларов США, из которых на товары приходится около 10 миллионов долларов.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Товарооборот России и Новой Зеландии с 2019 года сократился в 10 раз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс.
"По новозеландской статистике, у нас торговля сейчас составляет примерно 40-50 миллионов американских долларов, из которых на товары приходится порядка 10 миллионов, остальное - на услуги. То есть по сравнению с тем же 2019 годом показатели упали в 10 раз", - сказал дипломат.
Новая Зеландия с марта 2022 года ввела 35 пакетов санкций против РФ. Последний из них был принят 7 мая 2026 года.
