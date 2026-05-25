Адвокат попытался дать отвод судье, арестовавшему мэра Уфы
11:17 25.05.2026 (обновлено: 11:26 25.05.2026)
Адвокат попытался дать отвод судье, арестовавшему мэра Уфы

Адвокат мэра Уфы Мавлиева заявил, что не доверяет составу суда

© Следком Башкирии/Telegram
Ратмир Мавлиев в суде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адвокат мэра Уфы Ратмира Мавлиева заявил, что не доверяет составу суда и попросил отвод судьи Вадима Галимзянова.
  • Судья Галимзянов отказал в удовлетворении ходатайства об отводе.
  • Ранее мэра Мавлиева поместили под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий, но Верховный суд Башкирии отпустил его под домашний арест до 28 июня.
УФА, 25 мая - РИА Новости. Адвокат мэра Уфы Ратмира Мавлиева на рассмотрении его жалобы на действия правоохранителей заявил, что не доверяет составу суда, но добиться отвода не смог, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Советский районный суд рассматривает жалобу Мавлиева на действия правоохранителей, которые принудительно взяли у него на экспертизу волосы и слюну. Следствие и прокуратура ходатайствовали провести заседание в закрытом режиме, адвокат Мавлиева оставил этот вопрос на усмотрение судьи.
Судья разрешил допустить СМИ для участия в судебном заседании частично, закрыв часть заседания, где будут оглашены личные данные и факты, озвученные в жалобе.
Адвокат Мавлиева Ильгиз Карамов попросил отвод судьи Вадима Галимзянова, аргументировав тем, что ранее судья рассматривал дело по иску лица, являющимся партнёром застройщика, против администрации Уфы. Кроме того, Галимзянов 30 апреля отправлял мэра в СИЗО.
"Ходатайство представителя Мавлиева об отводе судьи Галимзянова по настоящему делу оставить без удовлетворения", - сказал Галимзянов, вернувшись из совещательной комнаты.
Мавлиева в конце апреля поместили под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий, Верховный суд Башкирии отпустил под домашний арест до 28 июня. На прошлой неделе адвокат Марат Самойлов рассказал РИА Новости, что Мавлиева, госпитализированного с сердечным приступом 12 мая, выписали.
