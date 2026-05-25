Адвокат попытался дать отвод судье, арестовавшему мэра Уфы

УФА, 25 мая - РИА Новости. Адвокат мэра Уфы Ратмира Мавлиева на рассмотрении его жалобы на действия правоохранителей заявил, что не доверяет составу суда, но добиться отвода не смог, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Советский районный суд рассматривает жалобу Мавлиева на действия правоохранителей, которые принудительно взяли у него на экспертизу волосы и слюну. Следствие и прокуратура ходатайствовали провести заседание в закрытом режиме, адвокат Мавлиева оставил этот вопрос на усмотрение судьи.

Судья разрешил допустить СМИ для участия в судебном заседании частично, закрыв часть заседания, где будут оглашены личные данные и факты, озвученные в жалобе.

Адвокат Мавлиева Ильгиз Карамов попросил отвод судьи Вадима Галимзянова, аргументировав тем, что ранее судья рассматривал дело по иску лица, являющимся партнёром застройщика, против администрации Уфы . Кроме того, Галимзянов 30 апреля отправлял мэра в СИЗО.

"Ходатайство представителя Мавлиева об отводе судьи Галимзянова по настоящему делу оставить без удовлетворения", - сказал Галимзянов, вернувшись из совещательной комнаты.