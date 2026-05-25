Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка, Нечволодовка, Нижняя Журавка и Подлиман в Харьковской области, а также Сидорово в Донецкой Народной Республике.