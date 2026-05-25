19:06 25.05.2026 (обновлено: 20:08 25.05.2026)
Путин подписал закон об участии регионов в развитии федеральных автодорог

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, который позволит регионам участвовать в развитии инфраструктуры федеральных автодорог.
  • Закон расширяет перечень источников финансирования дорожной деятельности и дает возможность субъектам участвовать в финансировании и развитии дорожной инфраструктуры, переданной в доверительное управление госкомпании "Автодор".
  • Пилотные проекты планируется использовать при строительстве южного обхода Тюмени и развязки трассы М-12 "Восток" с Малым кольцом Подмосковья.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит регионам участвовать в развитии инфраструктуры федеральных автодорог. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон расширяет перечень источников финансирования дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения.
Это даст возможность субъектам РФ участвовать в финансировании и развитии дорожной инфраструктуры, переданной в доверительное управление госкомпании "Автодор". Порядок участия будет определяться соглашением между Минтрансом России и региональным правительством.
Как говорил член комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, в качестве пилотных проектов такую финансовую схему планируется использовать при строительстве южного обхода Тюмени и развязки трассы М-12 "Восток" с Малым кольцом Подмосковья.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
