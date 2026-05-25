Путин подписал закон об участии регионов в развитии федеральных автодорог

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит регионам участвовать в развитии инфраструктуры федеральных автодорог. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон расширяет перечень источников финансирования дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения.
Как говорил член комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, в качестве пилотных проектов такую финансовую схему планируется использовать при строительстве южного обхода Тюмени и развязки трассы М-12 "Восток" с Малым кольцом Подмосковья.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
