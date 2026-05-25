Запад блокирует информацию о трагедии в Старобельске, заявила Захарова

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Часть западных корреспондентов, выехавших на место трагедии в Старобельск, получили распоряжения от своих редакций не давать эту информацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы видим, опять же, поступающие прямые блокирующие распоряжения эту информацию не давать", - сказала она в эфире "Первого канала".
Она привела в пример итальянских репортеров, пожаловавшихся на блокировку информации. Она объяснила такие действия сознательной акции, направленной на то, чтобы выставить российские ответные удары как агрессию.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.