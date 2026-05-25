Рейтинг@Mail.ru
Запад блокирует информацию о трагедии в Старобельске, заявила Захарова - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 25.05.2026 (обновлено: 00:29 26.05.2026)
Запад блокирует информацию о трагедии в Старобельске, заявила Захарова

Захарова: западным корреспондентам запрещают освещать атаку на Старобельск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредставители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что часть западных корреспондентов, выехавших на место трагедии в Старобельск, получили распоряжения от своих редакций не давать эту информацию.
  • Представитель МИД считает, что Запад блокирует информацию о трагедии в Старобельске, чтобы представить российские ответные удары как агрессию.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Часть западных корреспондентов, выехавших на место трагедии в Старобельск, получили распоряжения от своих редакций не давать эту информацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«

"Мы видим, опять же, поступающие прямые блокирующие распоряжения эту информацию не давать", - сказала она в эфире "Первого канала".

Она привела в пример итальянских репортеров, пожаловавшихся на блокировку информации. Она объяснила такие действия сознательной акции, направленной на то, чтобы выставить российские ответные удары как агрессию.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Захарова иронично отреагировала на визит Тихановской в Киев
Вчера, 12:33
 
В миреСтаробельскРоссияИталияМария ЗахароваЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала