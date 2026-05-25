Запад блокирует информацию о трагедии в Старобельске, заявила Захарова

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Часть западных корреспондентов, выехавших на место трагедии в Старобельск, получили распоряжения от своих редакций не давать эту информацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим, опять же, поступающие прямые блокирующие распоряжения эту информацию не давать", - сказала она в эфире " Первого канала ".

Она привела в пример итальянских репортеров, пожаловавшихся на блокировку информации. Она объяснила такие действия сознательной акции, направленной на то, чтобы выставить российские ответные удары как агрессию.