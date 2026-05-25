Рейтинг@Mail.ru
Захарова посоветовала Тихановской съездить в Старобельск - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 25.05.2026 (обновлено: 13:07 25.05.2026)
Захарова посоветовала Тихановской съездить в Старобельск

Захарова: Тихановской вместо Киева стоило бы съездить в Старобельск

© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская в Нью-Йорке
Светлана Тихановская в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© AP Photo / Robert Bumsted
Светлана Тихановская в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова, комментируя приезд Светланы Тихановской в Киев, посоветовала ей съездить в Старобельск, чтобы увидеть последствия экспериментов по смене режимов.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости приезд белорусского оппозиционного политика Светланы Тихановской в Киев, посоветовала ей съездить в Старобельск ЛНР.
"Видимо, спешила посмотреть орешник в цвету", - сказала она.
"Вместо политического туризма ей бы в Старобельск съездить, посмотреть, чем заканчиваются для стран эксперименты по смене режимов - превращением в террористические ячейки", - заключила Захарова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
МИД Украины побоялся приглашать в Киев Лукашенко и позвал Тихановскую
22 мая, 21:21
 
СтаробельскВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛеонид ПасечникСветлана ТихановскаяМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала