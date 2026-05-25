Захарова посоветовала Тихановской съездить в Старобельск

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости приезд белорусского оппозиционного политика Светланы Тихановской в Киев, посоветовала ей съездить в Старобельск ЛНР.
"Видимо, спешила посмотреть орешник в цвету", - сказала она.
"Вместо политического туризма ей бы в Старобельск съездить, посмотреть, чем заканчиваются для стран эксперименты по смене режимов - превращением в террористические ячейки", - заключила Захарова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.