Захарова проиграла на старте "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла чешке Каролине Муховой в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу 10-й ракетки мира, которая посеяна на турнире под соответствующим номером. Захарова, которая впервые играла в основной сетке "Ролан Гаррос", располагается на 80-й строчке мирового рейтинга. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут.
25 мая 2026
Во втором круге второго в сезоне турнира Большого шлема Мухова встретится с представляющей Узбекистан Камиллой Рахимовой.
В других матчах дня Елена Остапенко (29-й номер посева) из Латвии обыграла немку Эллу Зайдель со счетом 6:4, 6:4, а американка Алисия Паркс победила канадку Лейлу Фернандес (24) - 6:4, 6:4.
