Захарова объяснила, почему британские парламентарии несут чушь

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в парламенте Великобритании "заправляются" дешевым пивом во время рабочего дня, а потом несут чушь про "новичок", Скрипалей и "руку Кремля."
В социальный сетях появилось видео, где член британского парламента заявила, что в Гортоне и Дентоне (округ в Манчестере) гражданам приходится платить полную цену за пинту пива, в то время как в парламенте пиво дешевле, а некоторые депутаты пьют перед голосованием.
"Теперь понятно, почему они такую чушь несут про "новичок", Скрипалей и "руку Кремля". Пиво, оказывается, в британском парламенте дешевле, чем не в парламенте - вот и заправляются на работе", - написала Захарова в своем Telegram-канале.