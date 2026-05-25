20:35 25.05.2026
Захарова объяснила, почему британские парламентарии несут чушь

Захарова: в парламенте Британии заправляются дешевым пивом, а потом несут чушь

  • Мария Захарова заявила, что некоторые британские парламентарии "заправляются" дешевым пивом во время рабочего дня.
  • Она связала употребление депутатами пива с их высказываниями о "Новичке", Скрипалях и "руке Кремля".
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в парламенте Великобритании "заправляются" дешевым пивом во время рабочего дня, а потом несут чушь про "новичок", Скрипалей и "руку Кремля."
В социальный сетях появилось видео, где член британского парламента заявила, что в Гортоне и Дентоне (округ в Манчестере) гражданам приходится платить полную цену за пинту пива, в то время как в парламенте пиво дешевле, а некоторые депутаты пьют перед голосованием.
«

"Теперь понятно, почему они такую чушь несут про "новичок", Скрипалей и "руку Кремля". Пиво, оказывается, в британском парламенте дешевле, чем не в парламенте - вот и заправляются на работе", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

