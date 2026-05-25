Леонов высказался о наборе тренерского штаба Загитовой в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что Алина Загитова будет генеральным менеджером центра фигурного катания своего имени в Казани.
- Загитова будет самостоятельно управлять проектом, набирать тренерский штаб и заниматься селекцией.
- Официальное открытие школы запланировано на 1 сентября.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА Новости, что олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая выступает генеральным менеджером строящегося в Казани центра фигурного катания ее имени, лично будет управлять проектом, набирать тренерский штаб и заниматься селекцией.
Ранее Леонов сообщал, что официальное открытие школы запланировано на 1 сентября. В августе 2025 года он анонсировал начало строительства центра стоимостью 1,29 млрд рублей.
"Все сроки соблюдаются, объект будет сдан вовремя, до конца августа. Проект полностью курирует Алина, она берет на себя роль генерального менеджера. Главная задача для нее и ее команды - найти тренеров. Алина будет самостоятельно управлять проектом, набирать тренерский штаб и заниматься селекцией", - сказал Леонов.
Названа дата открытия Школы фигурного катания Загитовой в Казани
27 января, 14:38