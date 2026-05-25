Леонов высказался о наборе тренерского штаба Загитовой в Казани

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА Новости, что олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая выступает генеральным менеджером строящегося в Казани центра фигурного катания ее имени, лично будет управлять проектом, набирать тренерский штаб и заниматься селекцией.

"Все сроки соблюдаются, объект будет сдан вовремя, до конца августа. Проект полностью курирует Алина, она берет на себя роль генерального менеджера. Главная задача для нее и ее команды - найти тренеров. Алина будет самостоятельно управлять проектом, набирать тренерский штаб и заниматься селекцией", - сказал Леонов.