Рейтинг@Mail.ru
Леонов высказался о наборе тренерского штаба Загитовой в Казани - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:16 25.05.2026 (обновлено: 16:42 25.05.2026)
Леонов высказался о наборе тренерского штаба Загитовой в Казани

Леонов: Загитова как генменеджер школы будет лично набирать тренерский штаб

© РИА Новости / Павел БедняковАлина Загитова
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Алина Загитова. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что Алина Загитова будет генеральным менеджером центра фигурного катания своего имени в Казани.
  • Загитова будет самостоятельно управлять проектом, набирать тренерский штаб и заниматься селекцией.
  • Официальное открытие школы запланировано на 1 сентября.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА Новости, что олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая выступает генеральным менеджером строящегося в Казани центра фигурного катания ее имени, лично будет управлять проектом, набирать тренерский штаб и заниматься селекцией.
Ранее Леонов сообщал, что официальное открытие школы запланировано на 1 сентября. В августе 2025 года он анонсировал начало строительства центра стоимостью 1,29 млрд рублей.
"Все сроки соблюдаются, объект будет сдан вовремя, до конца августа. Проект полностью курирует Алина, она берет на себя роль генерального менеджера. Главная задача для нее и ее команды - найти тренеров. Алина будет самостоятельно управлять проектом, набирать тренерский штаб и заниматься селекцией", - сказал Леонов.
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Названа дата открытия Школы фигурного катания Загитовой в Казани
27 января, 14:38
 
Фигурное катаниеСпортКазаньАлина Загитова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Тайхман
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Р. Сафиуллин
    67506
    26762
  • Теннис
    Завершен
    I. Buse
    А. Рублев
    3735
    6667
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    К. Мухова
    52
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Р. Сарасуа
    66
    41
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Венгрия
    7
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Великобритания
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Норвегия
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Словения
    Италия
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    73
    78
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала