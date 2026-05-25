13:28 25.05.2026 (обновлено: 13:34 25.05.2026)
Дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками ЗАЭС, никто не пострадал

Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
  • Дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС.
  • Сотрудники успели покинуть машину до удара, и никто из них не пострадал.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Дроном ВСУ атакован автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС, люди успели покинуть машину, которая полностью сгорела, сообщила пресс-служба станции.
"Сегодня совершена атака FPV-дроном на автомобиль марки "Газель", в котором находились сотрудники станции. Благодаря оперативной реакции работники ЗАЭС успели покинуть транспортное средство до момента удара. После этого дрон атаковал автомобиль. В результате транспортное средство полностью сгорело" , - сообщили на станции в канале в "Макс".
Никто из сотрудников ЗАЭС не пострадал.
Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме. Персонал находится на рабочих местах и выполняет все необходимые задачи по обеспечению безопасной эксплуатации станции, говорится в сообщении
