Дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками ЗАЭС, никто не пострадал

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Дроном ВСУ атакован автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС, люди успели покинуть машину, которая полностью сгорела, сообщила пресс-служба станции.
"Сегодня совершена атака FPV-дроном на автомобиль марки "Газель", в котором находились сотрудники станции. Благодаря оперативной реакции работники ЗАЭС успели покинуть транспортное средство до момента удара. После этого дрон атаковал автомобиль. В результате транспортное средство полностью сгорело" , - сообщили на станции в канале в "Макс".
Никто из сотрудников ЗАЭС не пострадал.
Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме. Персонал находится на рабочих местах и выполняет все необходимые задачи по обеспечению безопасной эксплуатации станции, говорится в сообщении