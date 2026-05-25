ЗАЭС продолжает работать в безопасном режиме, несмотря на обстрелы ВСУ
12:15 25.05.2026 (обновлено: 12:22 25.05.2026)
ЗАЭС: станция продолжает работать в безопасном режиме, несмотря на обстрелы ВСУ

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
  • Запорожская АЭС продолжает работать в безопасном режиме.
  • Ситуация в городе-спутнике Энергодаре остается напряженной из-за постоянных обстрелов.
  • Персонал станции делает все необходимое для поддержания стабильности и безопасности объекта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Запорожская АЭС продолжает работать в безопасном режиме, несмотря на обстрелы ВСУ города-спутника Энергодара, сообщает пресс-служба станции.
"Важно помнить главное: Запорожская АЭС продолжает работать в безопасном режиме, все системы контроля и обеспечения безопасности находятся под постоянным наблюдением специалистов. Персонал станции делает все необходимое для поддержания стабильности и безопасности объекта", - говорится в обращении к сотрудникам ЗАЭС и жителям Энергодара, опубликованном в канале атомной станции на платформе "Макс".
В пресс-службе подчеркнули, что ситуация в городе остается напряженной.
"Последние дни были тяжелыми для всех - постоянные обстрелы, отсутствие света и связи, тревога за семьи и близких. Мы понимаем, насколько это психологически тяжело", - говорится в обращении.
