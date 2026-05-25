Заболотный сравнил эмоции от побед в Кубке России со "Спартаком" и ЦСКА

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий московского "Спартака" Антон Заболотный в разговоре с РИА Новости назвал одинаковыми эмоции от побед в Кубке России с "красно-белыми" и ЦСКА.

"Эмоции от побед в Кубке России со "Спартаком" и ЦСКА одинаковые", - сказал Заболотный.

В начале мая стало известно о положительной допинг-пробе Заболотного. 34-летний форвард был отстранен, затем Российское антидопинговое агентство ( РУСАДА ) допустило его до соревнований. Окончательное решение по его делу будет принято позднее. Сам игрок заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность.