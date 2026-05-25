Заболотный сравнил эмоции от побед в Кубке России со "Спартаком" и ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий московского "Спартака" Антон Заболотный назвал одинаковыми эмоции от побед в Кубке России с "красно-белыми" и ЦСКА.
- У Антона Заболотного была выявлена положительная допинг-проба, но РУСАДА допустило его до соревнований, окончательное решение по делу будет принято позднее.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий московского "Спартака" Антон Заболотный в разговоре с РИА Новости назвал одинаковыми эмоции от побед в Кубке России с "красно-белыми" и ЦСКА.
"Спартак" 24 мая в "Лужниках" обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 - по пенальти) в суперфинале Кубка России. В 2023-м Заболотный становился обладателем этого трофея в составе принципиальных соперников "красно-белых" - ЦСКА.
24 мая 2026 • начало в 18:00
Закончен (П)
36’ • Пабло Солари
91’ • Игорь Дмитриев (П)
91’ • Наиль Умяров (П)
91’ • Кристофер Ву (П)
91’ • Эсекьель Барко (П)
57’ • Дуглас Аугусто
91’ • Эдуард Сперцян (П)
91’ • Лукас Оласа (П)
91’ • Никита Кривцов (П)
"Эмоции от побед в Кубке России со "Спартаком" и ЦСКА одинаковые", - сказал Заболотный.
В начале мая стало известно о положительной допинг-пробе Заболотного. 34-летний форвард был отстранен, затем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) допустило его до соревнований. Окончательное решение по его делу будет принято позднее. Сам игрок заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность.
Контракт Заболотного со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года. Вопрос о будущем игрок оставил без ответа.